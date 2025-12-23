Чехия обсудит поставки боеприпасов Украине 7 января, - Reuters

На заседании Совета безопасности Чехии обсудят перспективы инициативы по поставкам артиллерийских боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters .

Совет безопасности Чешской Республики 7 января рассмотрит перспективы программы, финансируемой Западом и организованной Чехией, которая обеспечивает доставку артиллерийских боеприпасов для Украины.

Программа объединяет иностранных доноров, включая Германию, Данию и Нидерланды, а также чешских военных и производителей вооружений.

Цель инициативы — компенсировать дисбаланс сил на поле боя и повысить возможности Украины против российской агрессии.

Критика и финансовые вопросы

После недавней смены правительства глава кабинета объявил о возможном сокращении финансовой поддержки, сославшись на недостаточную прозрачность программы. Однако четкой позиции относительно ее будущего пока не высказано.

Пророссийские союзники нового правительства выступают против программы, тогда как президент Чехии, НАТО и Украина высоко оценивают инициативу. Основной вопрос на предстоящем заседании — была ли программа реализована без коррупции.

Объемы поставок и вклад доноров

По информации НАТО, с начала 2025 года в Украину планируется поставить 1,8 миллиона артиллерийских боеприпасов, что составляет около 43% от общего объема.

Доноры выделили около 4,5 миллиарда долларов, в то время как вклад Чехии составил лишь десятки миллионов евро.

Высокопоставленные военные представители выражают осторожный оптимизм относительно продолжения инициативы, несмотря на политические разногласия внутри страны.