В Украине хотят запретить русский язык в маркировке товаров: что изменится для бизнеса

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15356, который предлагает исключить язык государства-агрессора из маркировки товаров и услуг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Главное:
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также законов "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" и "О безопасности и гигиене кормов". Основные новации заключаются в следующем:
В пояснительной записке документа авторы указывают, что действующая редакция законодательства не содержит исключений относительно языков, которыми можно дублировать информацию. В условиях полномасштабной войны языковая политика стала частью национальной безопасности.
Разработчики законопроекта отмечают, что использование языка государства-агрессора в коммерческой сфере формирует его "символическое присутствие" в украинском экономическом и информационном пространстве.
Целью документа является минимизация такого влияния и укрепление правовых гарантий функционирования украинского языка.
В случае принятия закона предприятия, использующие многоязычную маркировку или рекламные материалы, будут вынуждены провести ревизию своей продукции и информационных носителей на соответствие новым требованиям. Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
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