В Україні хочуть заборонити російську мову в маркуванні товарів: що зміниться для бізнесу

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт №15356, який пропонує виключити мову держави-агресора з маркування товарів та послуг.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт.
Головне:
Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а також законів "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" та "Про безпечність та гігієну кормів". Основні новації полягають у наступному:
У пояснювальній записці до документа автори вказують, що чинна редакція законодавства не містить винятків щодо мов, якими можна дублювати інформацію. В умовах повномасштабної війни мовна політика стала частиною національної безпеки.
Розробники законопроєкту наголошують, що використання мови держави-агресора в комерційній сфері формує її "символічну присутність" в українському економічному та інформаційному просторі.
Метою документа є мінімізація такого впливу та зміцнення правових гарантій функціонування української мови.
У разі ухвалення закону суб’єкти господарювання, що використовують багатомовне маркування або рекламні матеріали, будуть змушені провести ревізію своєї продукції та інформаційних носіїв на відповідність новим вимогам. Закон набирає чинності наступного дня після офіційного опублікування.
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