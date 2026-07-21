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В Украине хотят выдавать до 100 тысяч ипотек в год: в чем план "Укрфинжилья"

18:54 21.07.2026 Вт
3 мин
Евгений Мецгер – о привлечении международного капитала, секьюритизации ипотек и создании жилого "зонтика"
aimg Александр Бердинских aimg Олег Хомчук
В Украине хотят выдавать до 100 тысяч ипотек в год: в чем план "Укрфинжилья" Выдачу льготных кредитов в Украине хотят увеличить до 100 тысяч в год (фото: Freepik)
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"Укрфинжилье" ставит целью выйти на масштаб выдачи около 100 тысяч ипотечных сделок в год. Такой объем способен реально повлиять на решение жилищного дефицита в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер.

Главное:

  • Масштабная цель: "Укрфинжилье" стремится расширить выдачу льготных кредитов до 100 тысяч в год, чтобы существенно преодолеть жилищный кризис в стране.

  • Новые финансовые инструменты: для привлечения средств компания планирует ввести гарантии, собственные ипотечные бумаги и секьюритизацию, а соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Совете.

  • Финансирование без госбюджета: дальнейших докапитализаций из бюджета не будет – компания самостоятельно фондирует сделки за счет оборотных средств и привлеченного капитала.

  • Международный вектор и альтернативы: стратегию компании согласовал МВФ, а по совету Всемирного банка, ЕИБ и ЕБРР на базе "Укрфинжилья" создадут жильевой "зонтик".

"В общем, наша задача – не в том, чтобы выдать еще несколько тысяч кредитов. Настоящий результат – когда Украина сможет выдавать около 100 тысяч ипотек в год", – заверил Евгений Мецгер.

Капитал "Укрфинжилья" сформирован за счет ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа), под залог которых компания привлекает финансирование через репо-операции и кредитование.

Именно так сформирован весь нынешний кредитный портфель "еОсели" объемом 47 млрд гривен. В целом капитал "Укрфинжилья" достигает 100 млрд гривен.

В Украине хотят выдавать до 100 тысяч ипотек в год: в чем план &quot;Укрфинжилья&quot;

Привлечение иностранных инвестиций и секьюритизация

В дальнейшем компания планирует ввести гарантии, собственные ипотечные бумаги и механизм секьюритизации – преобразование имеющихся ипотек в ценные бумаги для привлечения средств под новые кредиты.

"Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Раде. После войны это откроет зарубежные рынки капитала", – заверил Евгений Мецгер.

По его словам, международные партнеры – Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития – отмечают, что Украине нужен удобный для сотрудничества жилой "зонтик" вместо профильного министерства.

Евгений Мецгер рассчитывает построить на базе "Укрфинжилья" именно такой институт через два-три года.

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Согласование с МВФ и отказ от госбюджета

Стратегию развития компании проверил и согласовал Международный валютный фонд. Это было условием докапитализации "Укрфинжилья" на 30 млрд. грн., заложенной в государственном бюджете в 2023 году.

По словам Евгения Мецгера, в дальнейшем новых докапитализаций компании из бюджета не планируется. Мол, "Укрфинжилье" фондирует сделки самостоятельно, возвращая и снова направляя средства в новые кредиты.

Достижение масштаба в 100 тысяч сделок в год, по мнению главы "Укрфинжилья", возможно только при параллельном развитии нескольких механизмов. В частности, компания готовит запуск социальной аренды и аренды с правом выкупа (Rent-to-Own). Впрочем, эта модель еще находится на стадии разработки.

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