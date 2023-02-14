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В Украине хотят создать резерв нефти и нефтепродуктов

Новина українською →
Украина, Вторник 14 февраля 2023 17:34
В Украине хотят создать резерв нефти и нефтепродуктов Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В правительстве Украины назвали создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов вопросом национальной безопасности и планируют создать резерв этих энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил на сегодняшнем заседании Шмыгаль, сегодня в повестке дня правительство рассматривает важный документ из сферы национальной безопасности - законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

"Будет создана диверсифицированная система хранения. В случае наступления кризисной ситуации у нас в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять минимум 61 день внутреннего потребления. Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере", - уточнил премьер.

Он отметил, что предложенный законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга в топливной отрасли.

"Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов - это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется таким же важным и после нашей победы и завершения войны", - подчеркнул Шмигаль.

На днях РБК-Украина сообщало, что впервые украинская компания "Укрпалетсистем" (UPG) заключила договор на поставку дизельного топлива, уже поступившего в немецкий порт.

Кроме того, мы писали, что Россия использует нефть как оружие.

Ранее стало известно, что добыча нефти в России может сократиться в 2023 году из-за эмбарго Европейского союза и ограничения цен на российскую нефть, введенного странами G7. Уже в марте добыча упадет на 500 тысяч баррелей в стуки.

Напомним, введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля составят 100 млн евро в сутки.

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