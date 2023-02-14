В Украине хотят создать резерв нефти и нефтепродуктов

В правительстве Украины назвали создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов вопросом национальной безопасности и планируют создать резерв этих энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил на сегодняшнем заседании Шмыгаль, сегодня в повестке дня правительство рассматривает важный документ из сферы национальной безопасности - законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

"Будет создана диверсифицированная система хранения. В случае наступления кризисной ситуации у нас в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять минимум 61 день внутреннего потребления. Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере", - уточнил премьер.

Он отметил, что предложенный законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга в топливной отрасли.

"Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов - это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется таким же важным и после нашей победы и завершения войны", - подчеркнул Шмигаль.