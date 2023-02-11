Использует нефть в качестве оружия. США отреагировали на планы России сократить добычу
Белый дом отреагировал на решение России сократить добычу нефти, за которым последовал рост цен на сырье. Вашингтон заявил, что Москва использует энергетику в качестве оружия.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
Он сообщил, что американская сторона "продолжит говорить с союзниками и партнерами". Они будут обсуждать "более эффективное обеспечение баланса спроса и предложения".
"Президент РФ Владимир Путин снова хочет использовать энергоносители в качестве оружия", - сказал он.
Кирби добавил, что последуют и контакты со странами ОПЕК. Он также отметил, что сейчас не может сообщить о каких-либо конкретных планах переговоров.
Ранее стало известно, что добыча нефти в России может сократиться в 2023 году из-за эмбарго Европейского Союза и ограничения цен на российскую нефть, введенного странами G7. Уже в марте добыча упадет на 500 тыс. баррелей в стуки.
Напомним, введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля составят 100 млн евро в сутки.
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