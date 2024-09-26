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В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих

Киев, Четверг 26 сентября 2024 21:28
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В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих Фото: Катерина Черногоренко, замминистра обороны Украины (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

В Украине может появиться единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, главные предложения в законопроекте следующие:

  • создание единой базы данных для военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта;
  • введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих;
  • формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины;
  • предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко подчеркнула, что когда законопроект заработает, это предоставит возможность получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных.

"Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы, как государство, сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате", - добавила чиновница.

Что предшествовало

Напомним, еще месяц назад в Украине запустили приложение для военнослужащих Армия+. Оно позволяет военным подавать рапорты в онлайн-формате и не только.

Более детально о функциях приложения - в материале РБК-Украина.

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