В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих

В Украине может появиться единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, главные предложения в законопроекте следующие: создание единой базы данных для военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта;

введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих;

формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины;

предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы. Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко подчеркнула, что когда законопроект заработает, это предоставит возможность получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных. "Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы, как государство, сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате", - добавила чиновница.