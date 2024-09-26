В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих
В Украине может появиться единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.
Как отметили в ведомстве, главные предложения в законопроекте следующие:
- создание единой базы данных для военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта;
- введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих;
- формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины;
- предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.
Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко подчеркнула, что когда законопроект заработает, это предоставит возможность получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных.
"Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы, как государство, сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате", - добавила чиновница.
Что предшествовало
Напомним, еще месяц назад в Украине запустили приложение для военнослужащих Армия+. Оно позволяет военным подавать рапорты в онлайн-формате и не только.
Более детально о функциях приложения - в материале РБК-Украина.
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