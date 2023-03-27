В Украине хотят создать государственный орган по разминированию

"Уже подсчитано сколько необходимо ресурсов, чтобы ускорить приоритетное гуманитарное разминирование земель сельхозназначения. Мы также видим пути, как ускорить очистку территории от взрывоопасных предметов. Но без помощи партнеров нам не справиться. Поэтому мы обращаемся к странам G7, чтобы они оказали нам финансовую поддержку и помогли со специальной техникой и обучением людей", - отметила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с послами G7 по гуманитарному разминированию Украины.

По ее словам, для реализации этих задач предлагается создать структуру, которая будет координировать гуманитарное разминирование территорий и эффективно реализовывать все сопутствующие организационные задачи. Этот орган будет представлять единственное, четко сформулированное видение работы отрасли. Контролировать его деятельность должен наблюдательный совет, в который были приглашены представители стран-партнеров.

Кроме того послам G7 предложили взять шефство над заминированными областями Украины и помочь освободить их от мин и неразорванных снарядов. Подобное сотрудничество будет способствовать ускорению разминирования сельхозземель, что позволит украинским аграриям начать их использование раньше. Это положительно повлияет на экономику страны и продовольственную безопасность в мире.

По данным правительства, треть Украины по состоянию на март 2023 потенциально загрязнена. Самая сложная ситуация в регионах, где велись или продолжаются активные боевые действия и в регионах, освобожденных от российской оккупации. В план первоочередного разминирования сельхозземель вошли также территории регионов, которые загрязнены из-за ракетных ударов.

Согласно плану первоочередного разминирования планируется обследовать и разминировать 470 854 га земель сельскохозяйственного назначения на территории Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Черкасской областей.

"Чтобы начать решать эту гуманитарную проблему, Украине сейчас нужны тысячи разминировщиков. Опыт других стран показывает, что на разминирование уходят десятки лет. Но мы не хотим оставлять решение вопроса на своих детей. Поэтому должны сократить этот путь, не ухудшая стандарты безопасности - посредством использования инноваций и более высокой эффективности работ", - отметила Свириденко.