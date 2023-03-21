В Литве начались новые курсы по разминированию для военных ВСУ

"В Литве военнослужащие ВСУ приступают к обучению на месячном курсе обезвреживания взрывчатых веществ, организованном по инициативе Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Литвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые учения проводят инструкторы Учебного центра Сухопутных войск Юозаса Лукшаса и инженерного батальона полковника Юозаса Виткауса.

"В этом году мы планируем организовать 4 курса для украинских военных по общей программе со странами Северной Европы. Для того чтобы люди могли счастливо жить после высокоинтенсивных боевых действий, специалистам по разминированию придется работать долгие годы, поэтому важность этого курса несомненна. Ученые солдаты смогут осуществлять поиск и уничтожение стандартных взрывчатых веществ, которые используются в настоящее время в Украине", - сказал координатор курса из Литвы капитан Нериус Алекна.

Подготовка специалистов по разминированию соответственно включает передачу знаний инструкторов и предоставление необходимых инструментов обучения, которые будут переданы украинским военнослужащим после прохождения курса. Все участвующие в учениях солдаты будут экипированы всем, от шлема и защитного костюма до оборудования для обнаружения взрывчатых веществ. Целью программы является обучение украинских военнослужащих, которым не хватает знаний и навыков по разминированию, для безопасного проведения операций по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в районах с низкой интенсивностью.