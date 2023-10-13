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В Украине хотят упростить порядок прохождения ВВК: что изменится

Пятница 13 октября 2023 12:09
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В Украине хотят упростить порядок прохождения ВВК: что изменится Фото: в Украине хотят упростить порядок прохождения ВВК (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине планируют разрешить проходить военно-врачебную комиссию не только по месту прописки, но и по месту жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Наталью Калмыкову в эфире телемарафона.

Она сообщила, что уже подготовлены предложения по изменениям в законопроектах, которые касаются учета военнообязанных, которые затем становятся военнослужащими. Речь идет о том, чтобы люди могли проходить ВВК, а также все процедуры, которые относятся к части мобилизации по месту жительства.

Калмыкова отметила, что сейчас идут финальные согласования по концептуальным вопросам для того, чтобы можно было выносить изменения в законы и нормировать вопросы учета военнослужащих.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

Отметим, что в настоящее время прохождение ВВК ассоциируется со скандальностью и коррупционностью. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВЛК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В частности, скоро военным не нужно будет собирать все документы от ВВК и носить их за собой. Все выводы будут храниться и передаваться в электронном формате.

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