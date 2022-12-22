В "Дії" полноценно запускают услугу доступной ипотеки "єОселя"

На портале "Дія" полноценно заработала программа доступного кредитования и получения льготных кредитов от государства "єОселя".

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "єОселя: первые результаты программы и презентация в приложении "Дія"".

Чиновник отметил, что прежде для получения ипотеки гражданам требовалось посещать банки, собирать документы и тратить время "на разные дополнительные процессы".

"Дія" все упрощает, так как теперь все можно сделать в приложении всего в несколько кликов, а ответ от банков о получении кредита может поступить в течение 5-7 минут", - сказал Федоров.

Он объяснил, что задачей министерства была разработка технической части услуги.

""Дія" автоматически подтягивает данные из 11 реестров, а это более 300 полей заявлений. При этом подать заявление можно одновременно в 1 или 5 банков", - рассказал министр.

Программой "єОселя" - государственной льготной ипотекой со ставкой 3% - могут воспользоваться: военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Всю необходимую информацию узнайте на официальном портале

https://eoselia.diia.gov.ua/

"Украинцы, отвечающие требованиям программы, могут подать заявку на участие в программе в "Дії" и получить кредит на выгодных условиях на покупку жилья. Воспользоваться услугой можно в несколько кликов, почти все данные на заявку подтянутся из реестров", - рассказали в Минцифры.

Напомним, что следующим этапом, с января 2023 года, планируется расширение программы и для других категорий - им будет доступен кредит под 7%. С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.