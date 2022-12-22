В "Дії" полноценно запускают услугу доступной ипотеки "єОселя"
На портале "Дія" полноценно заработала программа доступного кредитования и получения льготных кредитов от государства "єОселя".
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "єОселя: первые результаты программы и презентация в приложении "Дія"".
Чиновник отметил, что прежде для получения ипотеки гражданам требовалось посещать банки, собирать документы и тратить время "на разные дополнительные процессы".
"Дія" все упрощает, так как теперь все можно сделать в приложении всего в несколько кликов, а ответ от банков о получении кредита может поступить в течение 5-7 минут", - сказал Федоров.
Он объяснил, что задачей министерства была разработка технической части услуги.
""Дія" автоматически подтягивает данные из 11 реестров, а это более 300 полей заявлений. При этом подать заявление можно одновременно в 1 или 5 банков", - рассказал министр.
Программой "єОселя" - государственной льготной ипотекой со ставкой 3% - могут воспользоваться: военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.
Всю необходимую информацию узнайте на официальном портале
https://eoselia.diia.gov.ua/
"Украинцы, отвечающие требованиям программы, могут подать заявку на участие в программе в "Дії" и получить кредит на выгодных условиях на покупку жилья. Воспользоваться услугой можно в несколько кликов, почти все данные на заявку подтянутся из реестров", - рассказали в Минцифры.
Напомним, что следующим этапом, с января 2023 года, планируется расширение программы и для других категорий - им будет доступен кредит под 7%. С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что нужно для получения ипотечного кредита по госпрограмме кредитования "єОселя".
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