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В Украине хотят отменить налог при доступной ипотеке

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Киев, Понедельник 10 апреля 2023 20:45
В Украине хотят отменить налог при доступной ипотеке Фото: в Украине хотят отменить налог при доступной ипотеке (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров предложил Раде отменить налог на компенсации, которые предоставляют гражданам в рамках доступном ипотечном кредитовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к соответствующему законопроекту.

В документе отмечается, что сейчас компенсации при доступной ипотеке, которые оплачиваются в пользу заемщика, подпадают под определение дополнительного блага для физического лица и поэтому подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и 1,5% военным сбором.

"Таким образом, на лица, которые воспользуются условиями доступного ипотечного кредитования, будет возложена обязанность декларирования соответствующих сумм налога и последующая его уплата", - уточняют авторы законопроекта.

При этом инициаторы нововведений предлагают, чтобы в общий налогооблагаемый доход не включались компенсации, которые украинцы получают в рамках доступного ипотечного кредитования.

Напомним, 22 декабря в "Дії" полноценно заработала программа доступного кредитования и получения льготных кредитов от государства "єОселя".

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