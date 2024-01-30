В Украине хотят разрешить мобилизацию правоохранителей

В частности, в новом проекте закона предлагается установить "учет" для всех. Речь идет о том, чтобы отменить право на отсрочку для государственных служащих.

Под мобилизацию могут оказаться работники Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, прокуратуры, НАБУ, Службы судебной охраны и Нацполиции.

"Государственные служащие бронируются как все. Категория "Б" и "В" - 50% военнообязанных в каждом органе", - сказано в тексте.

В то же время главы городских и поселковых, территориальных общин будут иметь бронирование от военной службы. А вот военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления, также будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

Мобилизация в Украине

Сегодня Кабинет министров Украины после доработки внес в Верховную раду новый законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине – это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

В то же время глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что в случае мобилизации полицейских может возникнуть проблема с криминогенной ситуацией в стране. Впрочем, в Нацполиции готовы к такому решению.

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