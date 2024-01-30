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Запрет на выезд и арест активов. Как украинцев хотят наказывать за отказ прийти в ТЦК

Киев, Вторник 30 января 2024 21:38
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Запрет на выезд и арест активов. Как украинцев хотят наказывать за отказ прийти в ТЦК Фото: как украинцев предлагают наказывать за отказ прийти в ТЦК (facebook.com/zt.otck)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новый законопроект о мобилизации, внесенный Кабмином сегодня в Верховную раду, предлагает новый механизм наказания украинцев за отказ явиться по повестке в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта.

Что предлагает Кабмин

Так, согласно тексту законопроекта, если военнообязанный или резервист не явится в военкомат (ТЦК) в определенный в полученной повестке срок, его могут задержать и доставить в ТЦК в течение 15 дней. Если задержание невозможно - тогда к нему через суд могут быть приняты меры воздействия.

Сначала будет предупреждение

Но сначала такой гражданин получит специальное требование от ТЦК. Требование будет направляться руководителем ТЦК в течение 5 дней в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете военнообязанного) или в бумажной форме заказным письмом по почте.

Днем получения требования будет считаться:

  • день вручения требования под расписку;
  • день получения военкоматом уведомления о доставлении требования в электронный кабинет;
  • день проставления на почте отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам.

После получения требования военнообязанный будет иметь 10 календарных дней, чтобы явиться в ТЦК.

Каким будет наказание

Если гражданин не явится в ТЦК и после требования, тогда военкомат может обратиться в суд, чтобы тот принял в отношении нарушителя следующие меры воздействия:

  • временное ограничение в праве выезда за пределы Украины;
  • временное ограничение права на управление транспортными средствами;
  • арест на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.

Требование ТЦК может быть отозвано. Для этого в законопроекте предусмотрено несколько оснований:

  • выполнение требования в полном объеме;
  • прибытие в ТЦК;
  • решение суда по неудовлетворению требований ТЦК.

Кроме того, за гражданами остается право обжаловать ограничения в судебном порядке.

Напомним, сегодня Кабмин внес в парламент обновленный законопроект по мобилизации в Украине.

Как писало РБК-Украина, документ, среди прочего, предлагает разрешить мобилизацию правоохранителей. В частности, должностных лиц САП, НАБУ, БЭБ, прокуратуры и полиции.

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