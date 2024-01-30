Запрет на выезд и арест активов. Как украинцев хотят наказывать за отказ прийти в ТЦК
Новый законопроект о мобилизации, внесенный Кабмином сегодня в Верховную раду, предлагает новый механизм наказания украинцев за отказ явиться по повестке в ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта.
Что предлагает Кабмин
Так, согласно тексту законопроекта, если военнообязанный или резервист не явится в военкомат (ТЦК) в определенный в полученной повестке срок, его могут задержать и доставить в ТЦК в течение 15 дней. Если задержание невозможно - тогда к нему через суд могут быть приняты меры воздействия.
Сначала будет предупреждение
Но сначала такой гражданин получит специальное требование от ТЦК. Требование будет направляться руководителем ТЦК в течение 5 дней в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете военнообязанного) или в бумажной форме заказным письмом по почте.
Днем получения требования будет считаться:
- день вручения требования под расписку;
- день получения военкоматом уведомления о доставлении требования в электронный кабинет;
- день проставления на почте отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам.
После получения требования военнообязанный будет иметь 10 календарных дней, чтобы явиться в ТЦК.
Каким будет наказание
Если гражданин не явится в ТЦК и после требования, тогда военкомат может обратиться в суд, чтобы тот принял в отношении нарушителя следующие меры воздействия:
- временное ограничение в праве выезда за пределы Украины;
- временное ограничение права на управление транспортными средствами;
- арест на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.
Требование ТЦК может быть отозвано. Для этого в законопроекте предусмотрено несколько оснований:
- выполнение требования в полном объеме;
- прибытие в ТЦК;
- решение суда по неудовлетворению требований ТЦК.
Кроме того, за гражданами остается право обжаловать ограничения в судебном порядке.
Напомним, сегодня Кабмин внес в парламент обновленный законопроект по мобилизации в Украине.
Как писало РБК-Украина, документ, среди прочего, предлагает разрешить мобилизацию правоохранителей. В частности, должностных лиц САП, НАБУ, БЭБ, прокуратуры и полиции.
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