В Украине готовятся к запуску Фонда социального жилья

"Из-за приватизации 90-х годов у нас такие фонды почти не сформированы. Поэтому к их созданию мы уже приступили, не дожидаясь окончательного принятия законопроекта №12377",- рассказала народная депутат

Речь идет о реализации закона №4080, предусматривающего инвентаризацию всего жилья, которое на подконтрольной Украине территории можно использовать для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

По словам Елены Шуляк, дело в том, что громады и государство до сих пор не понимают, что уже у них есть на балансе, какая муниципальная и коммунальная собственность.

"Таким образом, нет понимания, что можно перестроить, достроить. А у нас, отмечу, есть сотни недостроев", - акцентировала она.

Как подчеркнула Шуляк, такая инвентаризация поможет выявить жилые объекты, чтобы понять, что можно достроить, поскольку такие объекты, конечно, дешевле, чем возводить с нуля. Кроме этого, будут создаваться специальные операторы доступного жилья.

"Считаю, что инвентаризация, которая сейчас происходит для нужд ВПЛ, станет первым шагом для всеукраинской инвентаризации, что позволит получить жилье не только ВПЛ, но и всем, кто нуждается в решении жилищного вопроса", - отметила председатель комитета.

Будущие государственные и муниципальные жилищные фонды будут также пополняться за счет строительства нового социального жилья. Денежные средства будут поступать от платежей за социальную аренду и аренду служебного жилья.

Особенности управления этими жилыми фондами будут прописаны в отдельном законопроекте. Это будет следующий законопроект по ряду запланированных для начала проведения жилищной реформы.

Жилищная реформа в Украине

Первый законопроект №12377 - рамочный. Следующий "О жилищном фонде социального назначения" уже создается, и третий на очереди - об управлении жилищным фондом и в целом о регулировании взаимоотношений в этом процессе.

Напомним, в настоящее время в парламенте продолжают прорабатывать поданные в законопроект №12377 правки.

Для этого на базе уже упомянутого Комитета госвласти была создана специальная рабочая группа, к которой присоединились как народные депутаты, так и представители профильных министерств, представители органов государственной и местной власти, строительного сообщества, правоохранительных органов, экспертных организаций в сфере жилья, в том числе и международных, а также представители финансовых учреждений и общественных организаций.

Ранее в принятый 16 июля законопроект поступило около 3000 правок, однако более 1000 из них - так называемый поправочный спам, и которые сняли народные депутаты.

В частности, треть правок с поданных предварительно 3 тыс. были сняты еще до первого заседания рабочей группы 8 августа. По итогам работы трех заседаний удалось обработать 650 поправок.