В Украине фиксируют масштабный сбой: что не работает

Не работают терминалы, "Дія", сайт "Новой почты"

В Украине не работают платежные терминалы - картой невозможно рассчитаться ни в магазине, ни в метро. Недоступны также Apple Pay и Google Pay, проблемы с пополнением карт и оплатой такси.

Кроме того, не работают сайт "Новой почты" и "Дія".



В Украине не работает сайт "Новой почты" и "Дія" 26 апреля (скриншоты)

Невозможно рассчитаться в метро

По данным КГГА, из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

Специалисты банка работают над устранением неисправности. Оплатить за проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

В администрации предупредили, что о восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно.