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В Украине фиксируют масштабный сбой: что не работает

Фото: в Украине фиксируют масштабный сбой 26 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой. Не работают терминалы, "Дія", сайт "Новой почты", невозможно рассчитаться в метро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети, КГГА.

Не работают терминалы, "Дія", сайт "Новой почты"

В Украине не работают платежные терминалы - картой невозможно рассчитаться ни в магазине, ни в метро. Недоступны также Apple Pay и Google Pay, проблемы с пополнением карт и оплатой такси.

Кроме того, не работают сайт "Новой почты" и "Дія".

 


В Украине не работает сайт "Новой почты" и "Дія" 26 апреля (скриншоты)

Невозможно рассчитаться в метро

По данным КГГА, из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

Специалисты банка работают над устранением неисправности. Оплатить за проезд можно:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бумажным qr-билетом.

В администрации предупредили, что о восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно.

 

Новость дополняется....

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