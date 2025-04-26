В Украине фиксируют масштабный сбой: что не работает

Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой. Не работают терминалы, "Дія", сайт "Новой почты", невозможно рассчитаться в метро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети, КГГА.
В Украине не работают платежные терминалы - картой невозможно рассчитаться ни в магазине, ни в метро. Недоступны также Apple Pay и Google Pay, проблемы с пополнением карт и оплатой такси.
Кроме того, не работают сайт "Новой почты" и "Дія".
В Украине не работает сайт "Новой почты" и "Дія" 26 апреля (скриншоты)
По данным КГГА, из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.
Специалисты банка работают над устранением неисправности. Оплатить за проезд можно:
В администрации предупредили, что о восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно.
Новость дополняется....
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