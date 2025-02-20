В работе "Новой почты" произошел сбой: что известно

В работе "Новой почты" произошел сбой 20 февраля. Не работает ни сайт, ни приложение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарии в Facebook компании.

"Что-то случилось. Приложение не работает и невозможно дозвониться на "горячую" линию. Мне надо срочно отправлять с почтомата. И на сайт зайти невозможно", - жалуются клиенты в соцсети.

Кроме того, по данным пользователей - "горячая" линия молчит, операторы тоже молчат, а о сбое "случайно узнали из соцсетей".

"Сайт и приложения не работают - какая-то проблема?", "Выбило из приложения, теперь зайти невозможно", "Приложение висит. Оплатить посылку невозможно", - жалуются клиенты сервиса.



Пользователи жалуются на сбой в работе "Новой почты" (facebook.com/nova.poshta.official)

Обновлено 18:16

По данным компании на 18:16, все системы и сервисы "Новой почты" работают.

"Извините за неудобства и благодарим за понимание. Ждем вас в наших отделениях и у почтоматов", - говорится в сообщении компании.