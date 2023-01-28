Данилов об ударах по военным целям на территории России: Никаких оговорок нет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

"Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы - не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы", - указал чиновник.

В то же время Данилов отметил: "Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к тем процессам, которые происходят на фронте".

Таким образом, он ответил на вопрос о том, может ли Украина получить разрешение для использования уже полученных вооружений, чтобы наносить превентивные удары по военным целям России.