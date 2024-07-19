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Жара держится на востоке и юге: "Укрэнерго" назвало время максимальных отключений света

Украина, Пятница 19 июля 2024 10:57
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Жара держится на востоке и юге: "Укрэнерго" назвало время максимальных отключений света Фото: Отключения света будут весь день 19 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Жара еще держится на востоке и юге Украины. До позднего вечера будут действовать три очереди отключений света в областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня, 19 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 09:00 до 23:00 действуют три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 – две очереди", - говорится в сообщении.

Три очереди отключений означают, что света одновременно не будет у половины потребителей.

Жара держится на востоке и юге: &quot;Укрэнерго&quot; назвало время максимальных отключений света

Отключения света

Напомним, в последние недели в Украине была жаркая погода. Температурные рекорды в Киеве обновлялись семь дней подряд. Однако сейчас жара постепенно идет на спад

Из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней.

Кабинет министров обновил перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. В критически важные входят объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжение и водоотвод, больницы.

Также Кабмин улучшил алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключения света.

Графики и продолжительность отключений

Напомним, потребители каждой области поделены на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

По данным "Укрэнерго", условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

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Укрэнерго Отключения света
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