В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию

В Украине начали принимать первые решения по поводу мобилизации осужденных граждан. Двум мужчинам разрешили подписать контракт с Нацгвардией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Хмельницкого горрайонного суда.
Отмечается, что вчера Хмельницкий горрайонный суд приступил к рассмотрению первых представлений действующих в области учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них.
Во вторник в суд поступило два представления, оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту.
В суде объяснили, что добровольцами оказались двое молодых мужчин, 2000 и 1981 годов рождения. Оба были осуждены за кражи в октябре и ноябре 2022 и соответственно были приговорены к 4 годам и 9 месяцами и 5 годами и 5 месяцам лишения свободы.
В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них обязанностей.
Эти ходатайства суд удовлетворил и обязал ГУ "Хмельницкий следственный изолятор" безотлагательно условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Также передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы.
Суд также принял решение установить над мужчинами административный надзор, который будут осуществлять командиры воинской части, где те будут проходить военную службу по контракту.
"Среди ограничений - запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира", – пояснили в суде.
Уже сегодня Хмельницкий горрайонный суд будет проводить рассмотрение 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.
Недавно президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, позволяющий осужденным досрочно освободиться от наказания для прохождения военной службы.
Вчера заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии.
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