Украине придется "выкурить" россиян из Крыма, - Данилов

Обстрелы оккупированного Крыма будут продолжаться и дальше. Это будет длиться, пока Украина не освободит полуостров от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Украинскому радио".

Он подчеркнул, что Крым будет освобожден таким образом, который Украина сочтет необходимым.

"На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - сказал Данилов.

Комментируя обстрелы Крыма, Данилов напомнил о ракетной программе, начатой в 2020 году. По словам секретаря СНБО, она дает свои плоды.

"Часть вооружения, которое поражает врага на нашей территории, в частности в Крыму, - это выполнение ракетной программы и наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже западных образцов", - добавил он.

Данилов также высмеял россиян, заявляющих, что комплекс противовоздушной обороны "Триумф" якобы невозможно уничтожить, потому что "сам себя защищает".

"Как показывает практика, уже неоднократно туда залетает то, что нужно, то, что производят наши предприятия военно-промышленного комплекса, за что им большая благодарность", - подчеркнул секретарь СНБО.

Удары по Крыму

Напомним, 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

На следующий день военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.

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