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В Украине из-за ракетных обстрелов отключили от сети три АЭС, а ЗАЭС - в блекауте

Фото: россияне вызвали отключение от сети трех АЭС (wikimedia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 23 ноября, из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Энергоатома".

"Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему", - рассказали в компании.

В "Энергоатоме" успокаивают украинцев, что радиационный фон на площадках этих АЭС и близлежащих территориях не изменился. Все показатели в норме. Как отмечают в компании, выдача электроэнергии возобновится, когда нормализуется работа энергосистемы.

"Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС из энергосистемы Украины. Станция перешла в режим полного блекаута. Все дизель-генераторы – в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", – сообщили в компании.

Напомним, сегодня стало известно об остановке работы Южноукраинской АЭС.

Позже появилась информация об отключении от энергосистемы Хмельницкой АЭС.

Кроме того, из-за ракетных ударов в большинстве областей ввели экстренные отключения света.

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