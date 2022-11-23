В Украине из-за ракетных обстрелов отключили от сети три АЭС, а ЗАЭС - в блекауте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Энергоатома".

"Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему", - рассказали в компании.

В "Энергоатоме" успокаивают украинцев, что радиационный фон на площадках этих АЭС и близлежащих территориях не изменился. Все показатели в норме. Как отмечают в компании, выдача электроэнергии возобновится, когда нормализуется работа энергосистемы.

"Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС из энергосистемы Украины. Станция перешла в режим полного блекаута. Все дизель-генераторы – в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", – сообщили в компании.