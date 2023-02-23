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Россия совершила масштабную кибератаку на украинские госсайты

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 21:27
Россия совершила масштабную кибератаку на украинские госсайты Фото: Россия осуществила масштабную кибератаку на украинские госсайты (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Государство-агрессор Россия осуществила кибератаку на ряде сайтов украинских государственных и местных органов власти. Это привело к тому, что было изменено содержание нескольких страниц на этих ресурсах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

По данным ведомства, над локализацией последствий киберинцидента работали специалисты Госспецсвязи, СБУ и Департамента Киберполиции.

"Инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций", - говорится в сообщении.

Специалистам удалось возобновить работу большинства информационных ресурсов и они работают в штатном режиме.

Напомним, что действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA предупреждает о новой кибератаке на организации и учреждения Украины с использованием программы Remote Utilities.

Россия год назад пыталась совершить вторжение не только физически, но и параллельно на киберфронте. Украине удалось обнаружить российских хакеров в информационных системах.

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