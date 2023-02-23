Россия совершила масштабную кибератаку на украинские госсайты

Государство-агрессор Россия осуществила кибератаку на ряде сайтов украинских государственных и местных органов власти. Это привело к тому, что было изменено содержание нескольких страниц на этих ресурсах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

По данным ведомства, над локализацией последствий киберинцидента работали специалисты Госспецсвязи, СБУ и Департамента Киберполиции. "Инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций", - говорится в сообщении. Специалистам удалось возобновить работу большинства информационных ресурсов и они работают в штатном режиме.