В Украине для части студентов изменили сроки подачи военно-учетных документов в вузы

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине мобилизацию объявили после начала полномасштабного вторжения россиян. В связи с этим действует ряд правил для призывников и военнообязанных.

В частности, за игнорирование повесток украинских мужчин могут штрафовать или ограничивать в правах.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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