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В Україні для частини студентів змінили терміни подання військово-облікових документів до ВНЗ

Ілюстративне фото: в Україні для частини студентів змінили терміни подання військово-облікових документів до вузів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд дозволив частині студентів подавати до ВНЗ військово-облікові документи після завершення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

Як зазначили у відомстві, уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Зміни відкладають надання військово-облікових документів осіб, які проживають лише на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон", - йдеться у повідомленні.

Таким студентам потрібно буде подати військово-облікові документи через сім днів після завершення воєнного стану.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні мобілізацію оголосили після початку повномасштабного вторгнення росіян. У зв'язку з цим діє низка правил для призовників та військовозобов'язаних.

Зокрема, за ігнорування повісток українських чоловіків можуть штрафувати чи обмежувати у правах.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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