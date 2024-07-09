В Україні для частини студентів змінили терміни подання військово-облікових документів до ВНЗ

Як зазначили у відомстві, уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Зміни відкладають надання військово-облікових документів осіб, які проживають лише на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон", - йдеться у повідомленні.

Таким студентам потрібно буде подати військово-облікові документи через сім днів після завершення воєнного стану.