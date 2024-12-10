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В Украине будут по-новому бороться с фальсифицированными лекарствами: когда заработает система

Фото: Борьба с фальсифицированными лекарствами в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство здравоохранения Украины приступило к внедрению национальной системы верификации лекарственных средств с 2D-кодированием. Эта инициатива направлена на борьбу с фальсифицированными лекарствами и повышение безопасности пациентов.

Система станет неотъемлемой частью адаптации Украины к стандартам ЕС. Постановление Кабинета Министров № 1121, принятое в сентябре 2024 года, обязывает производителей наносить средства безопасности на упаковки. Добровольная имплементация начнется с 2026 года, а с 2028 года система станет обязательной.

На онлайн-встрече с представителями фармацевтического рынка Минздрав представил дорожную карту внедрения системы. Основные шаги включают:

  • создание Национальной организации по верификации лекарственных средств (НОВЛС)
  • подключение аптек, производителей, дистрибьюторов и медицинских учреждений
  • интеграцию с системами eStock и ЕСОЗ

Регистрацию НОВЛС планируется завершить в начале 2025 года. Участники договорились о начале пилотного этапа, а также о выборе провайдера для подключения к европейской базе данных.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году программу "Доступные лекарства" в Украине планируют расширить. К обновленному перечню будут добавлены препараты для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний.

Также мы писали, что ветераны, которые нуждаются в регулярном приеме лекарства по состоянию здоровья, могут получать их бесплатно или со скидкой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт, выписанный семейным или лечащим врачом.

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Министерство здравоохранения Украины