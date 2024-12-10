В Украине будут по-новому бороться с фальсифицированными лекарствами: когда заработает система

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году программу "Доступные лекарства" в Украине планируют расширить. К обновленному перечню будут добавлены препараты для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний.

Также мы писали, что ветераны, которые нуждаются в регулярном приеме лекарства по состоянию здоровья, могут получать их бесплатно или со скидкой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт, выписанный семейным или лечащим врачом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.