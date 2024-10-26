Ветераны могут получать медикаменты по программе "Доступные лекарства": как это работает

Ветераны и ветеранки, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств по состоянию здоровья, имеют возможность получать их бесплатно или с частичной доплатой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт от семейного или лечащего врача.

Также ветераны могут воспользоваться услугой "Укрпочта.Аптека", которая действует на прифронтовых территориях. Укрпочта доставляет лекарства бесплатно по электронному рецепту.

В 2024 году программа "Доступные лекарства" включает 589 торговых названий препаратов по следующим направлениям:

Препараты отпускаются без привязки к местности в любой аптеке Украины, работающей по программе "Доступные лекарства", заключив договор с НСЗУ.

Ранее в Минздраве рассказали, что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка.

Кроме того, сообщалось, как получить "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.

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