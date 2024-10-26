Ветераны могут получать медикаменты по программе "Доступные лекарства": как это работает
Ветераны и ветеранки, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств по состоянию здоровья, имеют возможность получать их бесплатно или с частичной доплатой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт от семейного или лечащего врача.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
Препараты отпускаются без привязки к местности в любой аптеке Украины, работающей по программе "Доступные лекарства", заключив договор с НСЗУ.
Какие лекарства можно получить?
В 2024 году программа "Доступные лекарства" включает 589 торговых названий препаратов по следующим направлениям:
- Сердечно-сосудистые заболевания (включая профилактику инсультов и инфарктов);
- Сахарный диабет 2 типа;
- Несахарный диабет;
- Хронические болезни нижних дыхательных путей, в частности бронхиальная астма;
- Расстройства психики и поведения, эпилепсия;
- Болезнь Паркинсона;
- Иммуносупрессивные препараты для пациентов после трансплантаций;
- Препараты инсулина;
- Опиоидные анальгетики для паллиативных больных;
- Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для людей с диабетом 1 типа.
Как получить лекарство? Пошаговая инструкция:
- Запишитесь на прием к врачу.
- Врач выпишет электронный рецепт.
- Вы получите СМС с номером рецепта и кодом подтверждения.
- Обратитесь в любую аптеку, участвующую в программе, и сообщите 16-значный номер рецепта.
- Выберите лекарства - бесплатно или с доплатой.
- Назовите код подтверждения и получите лекарства.
- Если нужного препарата нет, можно обратиться в другую аптеку или заказать его.
Также ветераны могут воспользоваться услугой "Укрпочта.Аптека", которая действует на прифронтовых территориях. Укрпочта доставляет лекарства бесплатно по электронному рецепту.
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Кроме того, сообщалось, как получить "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.
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