В Україні будуть по-новому боротися із фальсифікованими ліками: коли запрацює система

Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2025 році програму "Доступні ліки" в Україні планують розширити. До оновленого переліку додадуть препарати для лікування серцево-судинних, ревматологічних та інших захворювань.

Також ми писали, що ветерани, які потребують регулярного прийому ліків за станом здоров'я, можуть отримувати їх безкоштовно або зі знижкою. Для цього потрібно мати електронний рецепт, виписаний сімейним чи лікуючим лікарем.

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