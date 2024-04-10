Кабмин выделил 1 млрд гривен на строительство укрытий в больницах в прифронтовых общинах
Правительство выделило 1 млрд гривен на строительство укрытий. Средства разделят среди медучреждений на прифронтовых территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства в Telegram. .
"Областные военно-гражданские администрации должны до 1 мая собрать информацию о готовых к реализации проектах укрытий в больницах и до 15 мая - предоставить эти данные Министерству здравоохранения", - говорится в сообщении.
Как распределят средства
Минздрав сформирует комиссию для окончательного отбора проектов и представит предложения Кабинета Министров Украины по выделению субвенции.
Средства будут направлены на строительство, реставрацию, капитальный ремонт хранилищ, противорадиационных укрытий и сооружений двойного назначения в больницах коммунальной формы собственности.
Как ранее сообщало РБК-Украина, Кабмин дополнительно выделил 5,6 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений, в частности, в Донецкой и Запорожской областях.
Напомним, в Харькове завершили строительство первой в мире подземной школы. Она имеет самые высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.
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