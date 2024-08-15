Украине будет тяжело удерживать позиции в Курской области, - The New York Times

Издание приводит мнения двух экспертов: старшего научного сотрудника по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майора в отставке Мика Райана и главы независимой исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана.

Они говорят, что Киеву нужно будет расширить или удерживать свои достижения на западе России достаточно долго, чтобы вынудить Москву перебросить значительные силы с поля боя в Украине.

Но удержать позицию, которую можно атаковать с нескольких сторон, будет сложно, считают аналитики. Кузан отметил уязвимость фиксированной украинской позиции по отношению к российским авиаударам. По его словам, такая динамика "немедленно побуждает к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".

они не видели, чтобы Кремль перебрасывал бронетехнические батальоны, которые, по мнению Соединенных Штатов, понадобятся России для отражения вторжения.