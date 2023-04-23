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Игнат о Patriot: один дивизион уже на дежурстве, другие обещанные ПВО - в пути

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 18:39
Игнат о Patriot: один дивизион уже на дежурстве, другие обещанные ПВО - в пути Фото: один дивизион Patriot уже на дежурстве (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Первый дивизион зенитно-ракетной системы Patriot уже заступил на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, командующий Воздушными силами Николай Олещук посетил один из дивизионов, посмотрел, как он заступил на боевое дежурство, поблагодарил, что люди раньше завершили обучение.

"Сделал себе селфи в память... Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает... Другие, нам обещавшие, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и в отношении российских самолетов, в частности", - сказал он.

Спикер Воздушных сил также продемонстрировал свое селфи на фоне системы Patriot, которая уже находится на территории Украины.

Игнат о Patriot: один дивизион уже на дежурстве, другие обещанные ПВО - в путиНапомним, на днях Олещук показал одну из пусковых установок ЗРК Patriot, уже несущую боевое дежурство на территории Украины.

По словам первого заместителя главы Минобороны Александра Павлюка, Украина получила Patriot от США, Германии и Нидерландов.

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