В Украине на стороне РФ воюют несколько тысяч солдат Северной Кореи, - ISW

В Украине воюют солдаты Северной Кореи. Часть военных проходит подготовку в России для вероятного будущего развертывания вместе с российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечает газета The Washington Post, украинские и южнокорейские официальные лица подтверждают, что вместе с российскими войсками, в Украине действуют северокорейские солдаты.

Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками, а также изучают поле боя на оккупированных Россией территориях Украины. При этом Силы обороны пока самостоятельно не фиксировали северокорейские подразделения на территории Украины.

Украинский чиновник также добавил, что в России проходят подготовку "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев. По его словам, российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года либо в приграничные районы России, чтобы освободить российские "резервы" для участия в боевых действиях на территории Украины.

Южнокорейские и украинские официальные лица сообщили, что военные КНДР, вероятно, действуют в оккупированной Донецкой области. Это подтверждает недавний ракетный удар ВСУ, в результате которого погибли ряд северокорейских офицеров.

Аналитики ISW не смогли подсчитать масштабы северокорейской группировки войск, которую Россия может перебросить на линию фронта или которая может высвободить российские силы вдоль границы.

Однако эти сценарии также могут способствовать российским усилиям, направленным на привлечение дополнительной силы к первоочередным наступательным операциям в Украине, а также на отсрочку завершающей фазы российской наступательной операции "Лето 2024".

"Развертывание северокорейских войск в Украине также может создать возможности для их использования в Украине, в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости", - говорится в сообщении.