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Эксперт о возможной отправке войск КНДР в Украину: закончится печально для Пхеньяна

Четверг 27 июня 2024 17:53
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Эксперт о возможной отправке войск КНДР в Украину: закончится печально для Пхеньяна Иллюстративное фото: КНДР вряд ли отправит военных в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Мария Кучерявец
Эксперт: Павел Нарожный

Решение отправить войска в Украину для помощи российским оккупантам может закончиться очень грустно для Северной Кореи.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, если россияне привлекут к боевым действиям в Украине северных корейцев, то скрыть это будет невозможно. Вероятно, кто-то из граждан КНДР попадет в плен или на видео в сети.

Нарожный также прокомментировал информацию в СМИ о возможной отправке на временно оккупированные территории Украины строительные и инженерные силы КНДР.

По его словам, если украинские силы в теории ударят по ж/д путям и заденут граждан Северной Кореи, то режим диктатора Ким Чен Ына может нафантазировать, что это “объявление войны” и отправить боевые подразделения.

Такой шаг, подчеркнул Нарожный, закончится грустно для Северной Кореи. Одна из причин - небольшая армия у КНДР.

"То есть у них своих проблем достаточно. Взять и отправить какое-нибудь значительное количество солдат, там десятки или сотни тысяч, глубоко теоретически они могут, потому что у них есть эти солдаты. Потому что Северная Корея, как и любая диктатура, готовится к войне, но вопрос в том, готовы ли они пойти на этот шаг. Отправить какие-то боеспособные подразделения и тогда Южная Корея будет знать, что условно у КНДР там "минус" 20 или 50 тысяч солдат", - добавил эксперт.

По его мнению, такое решение Северной Кореи является маловероятным.

Слухи в СМИ

Напомним, ранее журналисты писали о том, что Северная Корея может в качестве помощи России отправить в оккупированные районы Донецкой области инженеров и строителей для "восстановительных работ".

Более детально о таких слухах - в материале РБК-Украина.

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