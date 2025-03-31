Появился обновленный список лекарств, на которые упадут цены с 1 апреля
В Украине с завтрашнего дня, 1 апреля, ожидается снижение цен еще на 10 популярных препаратов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
"По итогам переговоров с украинскими производителями, нам удалось достичь договоренностей по снижению цен еще на более 200 лекарственных средств. На половину из них цены уже снижены, что касается остальных препаратов - снижение начнется в течение апреля", - рассказал Ляшко.
По его словам, сейчас средний размер скидки составляет 17%, а диапазон варьируется в основном от 10% до более 60%, в зависимости от конкретного препарата.
В новый список входят препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, ОРВИ, болезней органов дыхания, нервной и эндокринной систем, а также дерматологических и желудочно-кишечных патологий, жаропонижающие.
"Мы продолжаем диалог с производителями лекарств, чтобы расширить перечень доступных по сниженным ценам препаратов. Также работаем над прозрачностью ценообразования и честной конкуренцией на фармацевтическом рынке, чтобы каждый пациент мог получать лекарства по справедливой цене", - написал министр.
Снижение цен на лекарства в Украине
Напомним, в Украине с 1 марта стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%. Но по мнению экономических аналитиков, после "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше.
Позже Ляшко рассказал, что с 1 апреля начинается снижение цен еще на 116 препаратов.
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