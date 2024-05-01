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Ученый рассказал, в чем вред БАДов

Украина, Среда 01 мая 2024 09:39
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Ученый рассказал, в чем вред БАДов Фото: украинцам рассказали о вреде БАДов (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова, Наталия Гурковская

Маркетологи в Украине чаще всего спекулируют на БАДах, называя их средствами "для улучшения здоровья". Но биодобавки не так полезны, как кажется на первый взгляд.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал известный генетик и биогеронтолог, кандидат биологических наук Александр Коляда.

"Я бы отнес сюда косметологию, которая очень сильно апеллирует к науке, хотя реально за советами к ней не обращается. Это также саплименты, известные в Украине как БАДы. И много разных вещей, связанных с похудением", - перечислил он средства, на которых чаще всего спекулируют маркетологи.

Генетик напомнил, что те же БАДы, например, делятся на вредные, полезные и просто бессмысленные.

"Каждый из них стоит обсуждать отдельно. Но что главное нужно принимать во внимание? Критически нужно относиться к преувеличенным обещаниям. БАДы не составляют основу здорового образа жизни. И чаще всего они не способны на какие-либо большие, масштабные эффекты", - отметил Коляда.

Он уточнил, что 100 лет назад в эру авитаминозов они могли решить определенную проблему, а сейчас саплементы, если речь не о витаминах, должны занимать в жизни условное двадцатое место.

"Еще один вред, который я вижу в БАДах - определенное когнитивное искажение. Есть вот человек, который плохо спит, злоупотребляет алкоголем, но принимает добавку, обещающую продлить жизнь. Но это так не работает, и вклад этих плохих и хороших факторов неравноценен", - констатировал ученый.

БАДы в Украине

Биологически активная добавка (сокращенно БАД), или диетическая добавка - это специальный пищевой продукт, потребляемый в небольших определенных количествах дополнительно к привычному пищевому рациону человека. Важно помнить, что это не лекарство, а пищевой продукт.

Ранее доктор Комаровский категорично высказался о биологически активных добавках и заявил, что они не имеют никакого отношения к лечению болезней.

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