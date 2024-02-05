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Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат, - немецкий генерал

Берлин, Понедельник 05 февраля 2024 17:05
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Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат, - немецкий генерал Фото: немецкий генерал считает, что Украине нужно мобилизовать больше солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине, вероятно, необходимо мобилизовать большее количество людей для войны с Россией. Такая потребность возникла по нескольким причинам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью rnd заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет спецштаб по вопросам Украины в министерстве обороны Германии.

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат - просто из-за количества потерь, насколько мы видим. Но еще и потому, что войска, часть которых находится на фронте уже 24 месяца, нуждаются в обновлении", - подчеркнул генерал-майор.

Он напомнил, что тип и масштабы мобилизации сейчас обсуждают в Украине. Такой процесс является политическим и социальным. Свою роль также играет и демографическая ситуация в стране, считает Фройдинг.

По его словам, на фоне мобилизации власти Украины должны учитывать "экономическую жизнеспособность государства".

Законопроект о мобилизации

Напомним, недавно в Верховную раду Украины внесли законопроект о мобилизации. Им предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, в документе предусмотрено снижение призывного возраста до 25 лет, ужесточение ограничений для уклонистов и новые полномочия для сотрудников военкомата.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель главы комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев, внутри Рады уже есть вопросы к некоторым нормам законопроекта.

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