Україні, безперечно, доведеться мобілізувати більше солдатів, - німецький генерал

Україні, певно, необхідно мобілізувати більшу кількість людей для війни з Росією. Така потреба виникла з кількох причин.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю rnd заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює спецштаб з питань України у міністерстві оборони Німеччини.

"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів - просто через кількість втрат, наскільки ми бачимо. Але ще й тому, що війська, частина яких перебуває на фронті вже 24 місяці, потребують оновлення", - наголосив генерал-майор.

Він нагадав, що тип та масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Такий процес є політичним та соціальним. Свою роль відіграє і демографічна ситуація в країні, вважає Фройдінг.

За його словами, на тлі мобілізації влада України має враховувати "економічну життєздатність держави".

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно до Верховної ради України внесли законопроект про мобілізацію. Ним пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у документі передбачено зниження призовного віку до 25 років, посилення обмежень для ухилістів та нові повноваження для співробітників військкомату.

Як розповів у коментарі РБК-Україна заступник голови комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, усередині Ради вже є питання до деяких норм законопроекту.