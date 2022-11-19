В Киеве арестовали активы российской фирмы на 40 млн гривен

Суд в Киеве арестовал активы российской компании, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов. Изъятое топливо передали на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

По данным следствия, указанное предприятие было зарегистрировано на территории России, а владельцем является гражданин РФ. Компания продавала горюче-смазочные материалы и вещества. Против руководства компании возбудили уголовное дело по факту финансирования военной агрессии против Украины. По ходатайству следователей Печерский районный суд арестовал активы и имущество компании. Стоимость арестованного составила более 40 млн гривен. Изъятое передали на нужды украинских военных.