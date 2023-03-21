В Украине арестовали вертолет, который принадлежит Жеваго (видео)

"Суд принял соответствующее решение на основании материалов, собранных следователями ГБР. Это воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту. Правоохранители напомнили, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго было поставлено в известность о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

"На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности: акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом, среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир", - добавили в ГБР.

В конце декабря 2022 года по запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали Константина Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. На сегодня суд Франции рассматривает вопрос его экстрадиции в Украину.