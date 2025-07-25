В Украине активизировались мокрецы: 4 эффективных способа защиты от насекомых

В Украине уже зафиксированы случаи укусов мокрецов, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Также при контакте с кровью насекомое может заразить человека вирусами.
РБК-Украина сообщает об эффективных способах защиты от мокрецы, которые помогут уберечь здоровье.
Мокрецы размером всего 1-3 мм, они способны причинять значительный дискомфорт своими укусами. Известно более 4 тысяч их видов.
Стремительное размножение связано с такими факторами, как высокая температура и влажность. Сейчас температура воздуха достигает высоких отметок, что способствует размножению насекомых.
Ежегодное массовое размножение связано с водой, стоячей и проточной, с заболоченными местами и с высоким уровнем грунтовых вод. Очаги массового размножения случаются в большинстве случаев в неосвоенных или мало освоенных местах.
На Днепропетровщине местные жители уже фиксируют укусы насекомых. Люди сообщают о сильном зуде, отеках и даже симптомах, похожих на аллергические реакции.
Мокрецы (фото: wikipedia.org)
Слюна насекомых очень токсична, особенно при массовом нападении. Эти насекомые представляют угрозу как для людей, так и для животных.
В слюне содержатся токсины и ферменты, которые вызывают сильные аллергические реакции - зуд, отеки, внутрикожные кровоизлияния, а также возможны серьезные осложнения, включая анафилактический шок.
Кроме того, они могут быть переносчиками инфекционных заболеваний - онхоцеркоза, туляремии, сибирской язвы и гельминтов.
Химические репелленты
Это своеобразные средства для отпугивания. Способ применения и продолжительность действия разный у каждого производителя и зависит от компонентов препарата.
Натуральные средства
Сюда относятся эфирные масла - гвоздичного, лавандового, анисового и эвкалиптового.
Их смешивают с детским кремом или маслом и натирают открытые части тела. Обычно такая защита длится не дольше 2-х часов, поэтому часто необходимо возобновлять.
Плотная одежда
Во время прогулки в парке или лесу желательно надевать одежду из плотной ткани, которая будет защищать от укусов и не допускать их проникновения.
Лучше всего оставлять меньше открытых частей тела.
Сетки на окнах
Для защиты жилых помещений от залета кровопийц традиционно применяют засекречивание окон, дверей. Также в доме можно использовать фумигаторы.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Донецкого центра контроля и профилактики болезней и Wikipedia.