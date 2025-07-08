Жара в Украине "активизировала" смертоносных животных: гид по выживанию

Жара в Украине не думает спадать, но зато высокая температура "активизировала" некоторые виды животных, встреча с которыми может быть опасной для человека. Они выползают из своих убежищ в поисках пищи, воды или партнера для размножения.

РБК-Украина рассказывает, на каких опасных обитателей украинской фауны стоит обратить особое внимание в жару и как избежать неприятных последствий.

Ядовитые змеи

В Украине обитают три вида ядовитых гадюк: гадюка обыкновенная, степная гадюка и гадюка Никольского. В жаркие дни они особенно активны, ведь как холоднокровные существа нуждаются в тепле для поддержания жизнедеятельности.

Их можно встретить на нагретых камнях, асфальте, в высокой траве, вблизи водоемов или на лесных полянах.

Укус гадюки наиболее опасен для детей, пожилых людей и аллергиков. После него появляется сильная боль, отек, слабость, возможно снижение артериального давления и даже смерть. Если вас укусила змея, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Чтобы избежать опасной встречи, не стоит ходить босиком или в открытой обуви по высокой траве. Перед тем как сесть на траву или камень, внимательно осмотрите место. Не пытайтесь прогонять змею палкой - это может вызвать агрессию с ее стороны.

Гадюка (фото: Freepik)

Пауки

Среди опасных пауков в Украине самым известным является каракурт, или "черная вдова". Этот ядовитый паук встречается преимущественно в степных регионах, на побережье Черного и Азовского морей.

Укус каракурта вызывает сильную боль, судороги, резкое ухудшение самочувствия и может иметь тяжелые (в т. ч. фатальные) последствия без медицинской помощи. Наиболее активны самцы этого паука как раз в июле - сейчас они ищут самок.

Еще один опасный вид - южнорусский тарантул. Его укус хоть и не смертелен, однако вызывает сильную боль, местный отек и общее недомогание. В лесостепях и степях этот паук встречается довольно часто.

Желтосумый паук распространен почти по всей Украине. Он не плетет паутины, а прячется в траве. Его укус вызывает покраснение, боль, иногда тошноту.

Укус редкого паука-ерезуса (так называемого "паука-солнышка") может вызвать неприятные симптомы, хотя серьезной угрозы для жизни обычно не представляет.

Чтобы избежать укуса паука, нужно быть особенно осторожными во время работы в саду, на огороде, при уборке сухостоя или пребывании в заброшенных зданиях.

Перед тем как надеть одежду или обувь, их следует осмотреть, особенно если они оставались на улице.

Каракурты водятся в Украине (фото: Википедия)

Осы и шершни

В жаркую погоду особенно активизируются осы, пчелы и шершни. Укусы этих насекомых вызывают боль, зуд, значительные отеки, а у людей с аллергией могут вызвать анафилактический шок.

Чтобы не привлекать ос или пчел, не оставляйте на открытом воздухе сладости, фрукты, напитки. Не делайте резких движений возле гнезд и не пытайтесь отгонять насекомых руками.

Если пчела или оса села на кожу - не пытайтесь ее прихлопнуть, а спокойно встряхните.

Укусы шершня могут привести к смерти (фото: Википедия)

Клещи

Хотя пик активности клещей обычно приходится на весну и начало лета, их опасное присутствие сохраняется в течение всего теплого периода, включая жаркие месяцы, особенно в лесах и высокой траве.

Эти паразиты переносят серьезные заболевания, такие как болезнь Лайма (боррелиоз) и клещевой энцефалит, которые могут иметь очень тяжелые последствия для здоровья.

Поэтому всегда используйте специальные репелленты перед выходом на природу. Носите закрытую одежду (длинные рукава, брюки, которые лучше заправить в носки или обувь) во время прогулок в лесу, парке или других местах с высокой травой.

После возвращения с природы регулярно и тщательно осматривайте себя и своих близких на наличие клещей, особенно в складках кожи, за ушами и на голове.

Клещи - опасные паразиты (фото:Freepik)

Кроме того, в жару часто наблюдаются изменения в поведении диких животных (лисиц, кабанов, лосей, волков и т.д.).

В поисках воды, пищи или прохлады они могут чаще выходить из своих привычных убежищ и приближаться к населенным пунктам или местам отдыха людей.

Поэтому стоит быть особенно бдительными и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать нежелательных и потенциально опасных встреч.