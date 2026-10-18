Завтра в Украине будут действовать графики отключений света: в "Укрэнерго" назвали часы

В Украине 19 октября будут действовать графики отключения света. Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на украинские энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как будут действовать ограничения 19 октября:

Для промышленности с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей: с 06:00 до 23:59 будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1 до 2 очередей.

В энергокомпании подчеркивают, что в результате возможных новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Точный график и детали отключений в каждом регионе советуют отслеживать на официальных страницах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Также потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда свет появляется по графику.