Вчера вечером силы ПВО уничтожили два десятка дронов Shahed

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Пуски баражирующих боеприпасов производились с восточного побережья Азовского моря. В общей сложности за период с 18:00 по 23:55 силами и средствами Воздушных сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 10 февраля российские войска запустили ударные дроны по Украине. В частности, в Днепропетровской области вражеские БПЛА атаковали три энергетических объекта. В результате ударов произошли пожары.

Кроме того, вчера украинские города вновь подверглись вражеским ракетным атакам. Оккупанты выпустили 71 крылатую ракету, однако силам ПВО удалось уничтожить 61 из них.

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