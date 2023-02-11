Сколько ракет и дронов-камикадзе россияне выпустили вчера по Украине: ответ Генштаба

Фото: войска РФ за прошедшие сутки выпустили по территории Украины 106 ракет (Getty Images)

За прошедшие сутки российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Всего за день оккупанты выпустили 106 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что во время обстрела враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены силами ПВО. Кроме того, оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". Благодаря слаженной работе подразделений ВСУ 22 дрона сбиты.