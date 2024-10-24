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Сколько в Украине работающих пенсионеров и какие они получают выплаты: свежие данные ПФУ

Украина, Четверг 24 октября 2024 18:30
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Сколько в Украине работающих пенсионеров и какие они получают выплаты: свежие данные ПФУ Фото: Пенсия работающих пенсионеров растет быстрее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,8 млн человек. У работающих пенсионеров пенсия растет быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5385,25 гривен, у работающих пенсионеров 5661,05 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 10,5% (на 596,92 гривен). У не работающих пенсионеров пенсии выросли на 8,7% (на 466,61 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту – 72,84%
  • по инвалидности – 15,08%
  • в случае потери кормильца – 6,35%
  • за выслугу лет – 5,15%
  • социальные пенсии – 0,54%
  • пожизненное содержание судей – 0,04%.

Сколько в Украине работающих пенсионеров и какие они получают выплаты: свежие данные ПФУ

Пенсии работающим пенсионерам

Напомним, право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении возраста 60, 63 или 65 лет.

Пенсионер в течение 10 дней должен уведомить органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства или увольнения с работы. Несообщение или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.

После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

Автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля 2024 года произведен для 654 тысяч пенсионеров.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 грн. или на 8,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.

Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1313274 украинцев. Это составляет 12,7% от общего количества пенсионеров.

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