В Украине 1 июня - больше не праздник: куда "пропал" День защиты детей
На протяжении многих лет День защиты детей в Украине отмечали ежегодно 1 июня. Однако недавно дата этого праздника изменилась.
Подробнее о Дне защиты детей в Украине и его новой дате, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Чем важен День защиты детей
В целом День защиты детей отмечают во многих странах мира:
- для привлечения внимания к правам ребенка;
- для напоминания взрослым об их ответственности за безопасность, здоровье и развитие детей;
- для поддержки важных социальных инициатив (благотворительных акций, сборов для детских домов, просветительских мероприятий и т.д.);
- для содействия формированию гуманистических ценностей (толерантности, равенства, уважения к правам каждого ребенка).
Кроме того, этот день нередко имеет праздничный характер - для детей организовывают тематические развлекательные или познавательные мероприятия, дарят подарки.
В Украине День защиты детей в условиях войны приобретает особый вес и смысл, ведь речь идет не только о базовых правах ребенка, но и о реальных угрозах его жизни, безопасности и детству в целом.
Этот день - возможность напомнить мировому сообществу о том, что каждый ребенок имеет право на счастье и безопасное взросление, ведь никто не должен переживать то, что переживают сейчас украинские дети.
Когда День защиты детей ввели в Украине официально
День защиты детей в Украине официально был провозглашен в 1998 году указом второго президента Леонида Кучмы №568/98 (от 30 мая) "О Дне защиты детей".
В нем отмечалось, что такое решение было принято "в поддержку инициативы":
- Министерства Украины по делам семьи и молодежи;
- Всеукраинского комитета защиты детей;
- Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина - детям";
- других общественных организаций.
"Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно 1 июня", - подчеркивалось в документе.
Указ президента Кучмы об установлении Дня защиты детей в Украине (скриншот: zakon.rada.gov.ua)
Почему дата Дня защиты детей в Украине изменилась
В пятницу, 30 мая, шестой президент Украины Владимир Зеленский изменил дату Дня защиты детей.
Согласно его указу №355/2025 (от 30 мая) "О Дне защиты детей", такое решение было принято с целью:
- утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины;
- усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка;
- реализации положений Конвенции о правах ребенка.
"Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября", - подчеркивается в документе.
Уточняется при этом, что предыдущий указ о празднике (от 1998 года) признается утратившим силу.
Указ президента Зеленского об установлении новой даты Дня защиты детей (скриншот: president.gov.ua)
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Unicef, Red Cross, Официальный портал Верховной Рады Украины, официальное интернет-представительство президента Владимира Зеленского.
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