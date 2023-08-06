Украинец завоевал "серебро" в Суперфинале КС по прыжкам в воду

Украинец Алексей Середа получил серебряную награду в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду, который сейчас проходит в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины

17-летний спортсмен показал второй результат (480.45) в индивидуальных прыжках с вышки 10 м, уступив лишь четырехкратному чемпиону мира китайцу Ян Хао (537.25), и на 12.4 балла опередив бронзового призера британца Ноа Уильямса.

"Поздравляем нашего юного вице-чемпиона и весь тренерский штаб сборной Украины", - подчеркнули в комитете.

Напомним, Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате Европы.

Мы также сообщали, что на Кубке мира по лыжной акробатике украинец получил "серебро".

Тем временем женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы.

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