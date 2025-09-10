Украинец одержал победу на ЧМ по боксу в Англии: Жасан пробился в четвертьфинал

Украинский боксер Даниил Жасан пробился в 1/4 финала чемпионата мира по боксу 2025 года, который проходит в Ливерпуле. В поединке 1/8 финала украинец одержал единогласную победу над ирландцем Брайаном Ли Кеннеди -5:0.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Во вторник, 9 сентября, представитель весовой категории до 86 кг Даниил Жасан провел второй бой на чемпионате мира.
Украинский боксер полностью доминировал над соперником, нанес больше точных ударов и контролировал ход поединка в каждом из раундов.
Во втором раунде Ли Кеннеди побывал в нокдауне. Благодаря уверенной игре Жасан одержал победу единогласным решением судей - 5:0.
На старте турнира украинский боксер победил немца Аммара Абдулджабара, закрепив статус одного из лидеров в своей весовой категории.
В следующем поединке, который состоится 12 сентября, Жасан встретится с грузином Георгием Кушиташвили.
Кушиташвили является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, чемпионом Европы 2022 года и многократным призером международных и национальных турниров. Противостояние обещает быть одним из ключевых в этой весовой категории.
Накануне, украинская боксерка Анна Охота в своем стартовом поединке победила Данишу Матиагалан из Сингапура.
Она стала первой украинской спортсменкой, которая преодолела стартовый раунд на этом чемпионате.
Чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing стартовал 4 сентября в Ливерпуле на арене "Liverpool Arena".
Турнир продлится до 14 сентября, во время которого спортсмены разыграют 20 комплектов наград в мужских и женских весовых категориях.
Украинские боксеры демонстрируют высокий уровень подготовки и уже сейчас имеют шансы на медали в Ливерпуле, подчеркивая статус Украины как одной из сильных боксерских наций в мире.
