Украинец одержал победу на ЧМ по боксу в Англии: Жасан пробился в четвертьфинал

Жасан продолжает победную серию

Во вторник, 9 сентября, представитель весовой категории до 86 кг Даниил Жасан провел второй бой на чемпионате мира.

Украинский боксер полностью доминировал над соперником, нанес больше точных ударов и контролировал ход поединка в каждом из раундов.

Во втором раунде Ли Кеннеди побывал в нокдауне. Благодаря уверенной игре Жасан одержал победу единогласным решением судей - 5:0.

На старте турнира украинский боксер победил немца Аммара Абдулджабара, закрепив статус одного из лидеров в своей весовой категории.

Соперник в четвертьфинале - опытный грузин

В следующем поединке, который состоится 12 сентября, Жасан встретится с грузином Георгием Кушиташвили.

Кушиташвили является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, чемпионом Европы 2022 года и многократным призером международных и национальных турниров. Противостояние обещает быть одним из ключевых в этой весовой категории.

Женщины также демонстрируют успехи

Накануне, украинская боксерка Анна Охота в своем стартовом поединке победила Данишу Матиагалан из Сингапура.

Она стала первой украинской спортсменкой, которая преодолела стартовый раунд на этом чемпионате.

О чемпионате мира 2025 года

Чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing стартовал 4 сентября в Ливерпуле на арене "Liverpool Arena".

Турнир продлится до 14 сентября, во время которого спортсмены разыграют 20 комплектов наград в мужских и женских весовых категориях.

Украинские боксеры демонстрируют высокий уровень подготовки и уже сейчас имеют шансы на медали в Ливерпуле, подчеркивая статус Украины как одной из сильных боксерских наций в мире.