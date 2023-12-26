ua en ru
Вт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинец Забарный провел пятый матч на "ноль" в сезоне АПЛ: видео

Борнмут, Вторник 26 декабря 2023 20:11
UA EN RU
Украинец Забарный провел пятый матч на "ноль" в сезоне АПЛ: видео Фото: Илья Забарный (крайний слева) стал оплотом обороны "вишен" (facebook.com/afcb)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины Илья Забарный вместе с партнерами по команде продолжил победную серию в чемпионате Англии разгромом лондонского "Фулхэма" в 19-м туре первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 19-й тур

"Борнмут" – "Фулхэм" – 3:0

Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пенальти), Синистерра, 90+3

Украинский центрбек традиционно появился в старте "вишен". Он составил пару в центре обороны вместе с аргентинцем Сенеси. Оба отыграли уверенно и не дали "коттеджерам" отличиться в течение 90 минут.

"Борнмут" открыл счет под занавес первой половины. Это Скотт прорвался в штрафную и отдал налево на Клюйверта, а тот в касание пробил Лено. Во втором тайме хозяева закрепили собственное преимущество – Соланке уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Семенио.

Точку в поединке поставил Синистерра. В добавленное арбитром время вингер сместился с левого фланга в центр и роскошно уложил мяч в дальнюю девятку – 3:0 в итоге. Эта победа стала для "вишен" шестой в последних семи матчах английской Премьер-лиги.

Забарный в этом сезоне провел все 19 поединков чемпионата от звонка до звонка. Украинец не отметился результативными действиями, но пять матчей с ним в составе "Борнмут" завершил без пропущенных мячей. В пассиве центрбека 3 желтые карточки.

К слову, ранее подготовили подборку новых спортивных сериалов на праздники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Англии
NEWS
Работа ТЦК, демобилизация и электронные повестки: главные заявления Залужного на брифинге
Работа ТЦК, демобилизация и электронные повестки: главные заявления Залужного на брифинге
DAILY
"Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel "Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений