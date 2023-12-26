Украинец Забарный провел пятый матч на "ноль" в сезоне АПЛ: видео

Защитник сборной Украины Илья Забарный вместе с партнерами по команде продолжил победную серию в чемпионате Англии разгромом лондонского "Фулхэма" в 19-м туре первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 19-й тур

"Борнмут" – "Фулхэм" – 3:0

Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пенальти), Синистерра, 90+3

Украинский центрбек традиционно появился в старте "вишен". Он составил пару в центре обороны вместе с аргентинцем Сенеси. Оба отыграли уверенно и не дали "коттеджерам" отличиться в течение 90 минут.

"Борнмут" открыл счет под занавес первой половины. Это Скотт прорвался в штрафную и отдал налево на Клюйверта, а тот в касание пробил Лено. Во втором тайме хозяева закрепили собственное преимущество – Соланке уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Семенио.

Точку в поединке поставил Синистерра. В добавленное арбитром время вингер сместился с левого фланга в центр и роскошно уложил мяч в дальнюю девятку – 3:0 в итоге. Эта победа стала для "вишен" шестой в последних семи матчах английской Премьер-лиги.

Забарный в этом сезоне провел все 19 поединков чемпионата от звонка до звонка. Украинец не отметился результативными действиями, но пять матчей с ним в составе "Борнмут" завершил без пропущенных мячей. В пассиве центрбека 3 желтые карточки.