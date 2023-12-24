Месси в США, сказка Формулы-1 с Киану Ривзом, путь Бекхэма: новые сериалы о спорте в праздники

Поклонники спорта в рождественско-новогодний период смогут уделить внимание многосерийным лентам о любимых атлетах и командах – восьмикратном обладателе "Золотого мяча" Лионеле Месси, легендарном чемпионе автогонок Михаэле Шумахере и других.

"Быть Михаэлем Шумахером"

Schumacher. Geschichte einer Ikone, ARD Mediathek, документальный, 5 серий

Спорт давно стал делом миллионов. Впрочем, нарицательными стали имена только единиц. Пеле, Диего Марадона и, конечно, Михаэль Шумахер. Немецкий гонщик – синоним слова "скорость" для нескольких поколений болельщиков Формулы-1 и не только. Его же трагическая травма на горнолыжном курорте и жизнь за семью замками не могут оставлять равнодушными.

Документальный сериал выходит как раз во время 10-летия инцидента в Альпах. Но лента о другом Шумахере. Лидера от природы, доминировавшего во всех автомобильных сериях, где принимался выступать. И вместе с тем обычного человека. Раритетные семейные видео в сериале станут доказательством. А еще – интересные размышления брата Ральфа, сына Мика и самого Михаэля.

"Суперлига: Битва за футбол"

Super League: The War for Football, Apple TV+, документальный, 4 серии

Лента, премьера которой состоялась еще в январе, неожиданно приобрела актуальность снова. Суд ЕС удовлетворил иск ненасытных создателей футбольной Суперлиги к ФИФА и УЕФА. Двое руководящих организаций мира футбола теперь получили ярлык недобросовестных конкурентов, а Флорентино Перес и Жоан Лапорта грезят запуском элитного проекта уже через два года.

Документальный сериал вернет в бурный 2021-й, когда дюжина нахальных клубов объявила о старте Суперлиги. Хорошая ретроспектива провалившегося бунта. Однако теперь кажется так, что новый мятеж богачей ради новых богатств не за горами. Поэтому уместно вспомнить позиции, на которых стоят руководители лиг, владельцы клубов и строители футбольной Суперлиги.

"Святилище"/"Убежище"

Sanctuary, Netflix, художественный, 8 серий

Усталость от европейской и североамериканской спортивной жизни склонит внимание к японской драме. Этот художественный сериал расскажет о типичном плохом парне из Японии, уникальность которого не способен постичь социум. Жесткий храбрец неожиданно начал заниматься сумо и перевернул представление о боевом искусстве.

Он бросил вызов обычным устоям и нарвался на неприятие соперников и болельщиков. Но постоянное самосовершенствование сумоиста и врожденная харизма покоряют сердца зрителей. Парень оказывается на ведущих ролях в планетарном масштабе. Современное сумо – сочетание боевого искусства, традиций, бизнеса и шоу. Будет любопытно.

"Бекхэм"

Beckham, Netflix, документальный, 4 серии

Мини-сериал, в первые дни после премьеры разошедшийся на сетевые мемы. Дэвид Бекхэм – предвестник XXI века в мире футбола. Он стал поп-идолом еще тогда, когда чемпионат Англии только направлялся к статусу, безусловно, первого на планете. Знаменитый полузащитник стал ролевой моделью для футбольных бизнес-проектов будущего вроде Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Однако путь к мировой славе белокурого англичанина из обычной семьи был тернист. Но этот маршрут звездный спортсмен успешно "преодолел" за четыре серии документалки. Великобритания, Испания, США, Италия, Франция. Парень из обычного пригорода Лондона выбился в иконы стиля и культуры для всей планеты. Неужели футбол был только трамплином до этого?

"Месси встречает Америку"

Messi Meets America, Apple TV+, документальный, 6 серий

В футбольной среде повелось воспринимать переезд звезд за океан как попытки ветеранов выманить "зеленые" у доверчивых американцев. Вот и Лионель Месси уехал в США якобы подзаработать еще на безбедную старость. И действительно – "Интер Майами", МЛС и спонсоры раскошелились ориентировочно на 60 млн долларов, чтобы аргентинец играл здесь.

Но дух капитализма из Штатов не исчез. Да, чемпион мира неплохо обогатится, но и американцы заработают на нем немало. Вот и такие документальные сериалы в подтверждение. Месси повлек рекорды посещаемости, молниеносную продажу билетов, трофей в первый полусезон. Мессимания – двусторонняя монета. И, кажется, все не только в восторге от этого, но и "в плюсе".

"Браун. Невероятная история Формулы-1"

Brawn: The Impossible Formula 1 Story, Hulu, документальный, 4 серии

Сезон-2009 Королевских автогонок – особые воспоминания для каждого болельщика. Созданная Россом Брауном на обломках команды "Хонда" британская конюшня "Браун" тогда подарила настоящую сказку. Выкупленная именитым инженером за символический 1 фунт организация чудом появилась в пелотоне за три недели до старта сезона.

На фоне финансовых проблем "Браун" совершил сенсацию на дебютном этапе, оформив дубль усилиями Дженсона Баттона и Рубенса Баррикелло. И хотя после Гран-при Австралии четверть персонала пришлось сократить для экономии средств, новая конюшня продолжила переписывать историю F1. О фантастическом году сенсационных титулов в ламповой атмосфере расскажет сам Киану Ривз.